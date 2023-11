KV-Verhandlungen: Metaller weiten die Streiks aus

Die Fachverbände und Berufsgruppe Fahrzeugindustrie, Gießereiindustrie, Bergbau-Stahl, Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen sowie Nichteisenmetallindustrie haben sich den Streiks in der Metalltechnischen Industrie angeschlossen. Weiterverhandelt wird erst am Montag. Heute, Donnerstag, steht laut Gewerkschaftern der bisher massivste Protesttag an.

"Die Streikbewegung erreicht am Donnerstag mit rund 100 Betrieben in ganz Österreich ihren Höhepunkt. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind entschlossen, für einen fairen Kollektivvertragsabschluss zu kämpfen", sagen die beiden Chefverhandler Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).

Seit Dienstag wird in der Metallindustrie gestreikt. Jetzt sollen Unternehmen der gesamten Metallbranche bestreikt werden. Die Arbeitsniederlegungen würden bis morgen andauern, hieß es zur APA. Die Arbeitgeber betonten heute einmal mehr, sie seien immer verhandlungsbereit gewesen, würden sich aber auch nicht vor Streiks fürchten.