Warnung vor Streiks: ÖGB-Chef Katzian appelliert an Arbeitgeber

SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler sprach den Beschäftigten heute seine "volle Solidarität" aus: "Seit über einem Jahr leiden die Österreicher*innen unter der höchsten Inflation in Westeuropa. Die Preise für Lebensmittel, Energie und Wohnen steigen immer weiter - da müssen die Löhne mithalten", so Babler. Er betonte: "Hätte die Regierung wie in anderen Ländern in die Preise eingegriffen, wäre die Inflation niedriger. Wenn die Arbeitgeberseite jetzt über die notwendigen Forderungen der Gewerkschaft stöhnt, muss sie sich bei der Regierung bedanken."

Am Tisch liegt die Forderung der Arbeitnehmervertreter von PRO-GE und GPA von 10,6 Prozent mehr Brutto-Lohn und -Gehalt, gestartet wurde das Feilschen um den KV 2024 am 25. September mit dem Wunsch nach plus 11,6 Prozent. Die Arbeitgeber haben zuletzt nach Eigenangaben im Schnitt 8,2 Prozent Lohnerhöhung und für die unteren Beschäftigungsgruppen bis zu 12 Prozent geboten - allerdings teilweise mit Einmalzahlungen, die die Gewerkschaften bis dato ablehnen. Die Industrie wäre aber zu einer Nachbesserung bereit, wenn es dafür Abschläge im Rahmenrecht, also beispielsweise bei Überstunden, gibt.