Kampf um Metaller-KV: Verhandlungen wurden erneut abgebrochen

Die siebente Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaft und Wirtschaftskammer ĂŒber die diesjĂ€hrige Erhöhung der Löhne und GehĂ€lter fĂŒr die rund 200.000 BeschĂ€ftigten wurde am Montag-Abend erneut ergebnislos abgebrochen. Die Positionen der beiden Parteien lagen zuletzt noch weit auseinander. Die Inflation betrug in den vergangenen zwölf Monaten 9,6 Prozent. Die Gewerkschaften fordern ein Plus von 11,6 Prozent, die Arbeitgeber haben sich bis zuletzt nicht bereit erklĂ€rt, die Teuerungsrate abzugelten.

➀ Mehr lesen: Kampf um Metaller-KV: "Die Unruhe in den Betrieben ist groß"