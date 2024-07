Mehr Schein als Sein: Die Versprechen der "Finfluencer"

„Die Kunden wissen nicht, ob es sachlich gerechtfertigt ist, wenn eine Online-Tradingplattform oder eine Bank empfohlen wird oder ob dahinter eine bezahlte Partnerschaft steht“, sagt Prantner. Damit seien die Finfluencer auch ein bisschen Abbild der Branche. Denn auch in der klassischen Finanzberatung seien Provisionen ein Tabuthema: „Keiner will dem Kunden sagen, dass er 4 oder 5 Prozent Abschlussprovision bekommt“, so der Experte.

Coaching und Workshops

Häufig bieten die Finanz-Influenzer Coachings, Workshops und auch persönliche Beratungen an. Die Kosten reichen von 10 Euro für ein ETF-Startpaket samt Newsletterabo bis zu 20.000 Euro für die Teilnahme an einer „Dealmaking Masterclass“. In kostenlosen Videos werden Häppchen geboten, die Appetit machen sollen. Meist bleiben die Finfluencer dabei eher allgemein: „Es ist nicht so berauschend“, meint Prantner.

In den Informationsangeboten der vermeintlichen Finanzexperten finde sich meist "mehr Schein als Sein“: „Man steht strahlend wie ein Prinz auf einem weißen Balkon in mediterraner Umgebung und bewirbt Coaching-Programme“, so Prantner. Nicht selten würden nach dem Motto „Auch ich war einmal arm“ eigene Anlagefehler aus der Vergangenheit thematisiert.