Mega-Batterien könnten künftig Gaskraftwerke ersetzen

Vergütung neu aufstellen

Die Banken konzentrieren sich auf die Finanzierung von Anlagen mit garantierten Erträgen, wie drei an der Finanzierung von Energieprojekten beteiligte Banker sagen. In Europa regeln manche Länder ihre Zahlungen an die Reservekraftwerke durch Kapazitätsmärkte. Dabei richtet sich die Vergütung nicht nach der tatsächlich verbrauchten Strommenge, sondern der vorgehaltenen Leistung, die kurzfristig ans Netz gehen kann. Dadurch erhalten Erzeuger ihr Geld unabhängig davon, ob Strom eingespeist wird oder nicht. Das verbessert die Wirtschaftlichkeit, garantiert aber keinen Gewinn auf lange Sicht. In Deutschland werden dagegen nur tatsächliche Energielieferungen vergütet. Deshalb fordern die großen Stromversorger einen solchen Kapazitätsmarkt, wie aus einem Diskussionspapier des Stromlobbyverbands BDEW hervorgeht.

Umweltschützer kritisieren dieses System dagegen seit Langem, weil es auf eine Subventionierung fossiler Brennstoffe hinauslaufe. Nach Ansicht von Befürwortern sind die Gaskraftwerke hingegen notwendig, um während des Ausbaus der erneuerbaren Energiequellen eine stabile Stromversorgung zu sichern, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint.