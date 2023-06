Pilotanlage in Neusiedl am See: Wasserstoff aus Windenergie

Im „Energy Hub“ in Neusiedl am See wird in den kommenden Tagen eine Pilotanlage zur Wasserstofferzeugung in Betrieb genommen. Am Montag wurde das Projekt der Presse vorgestellt. „BE Energy“-Geschäftsführer Klaus Maras erklärte dabei: „Die Frage, wie wir den Strom aus Windkraft veredeln können, stellen wir uns schon lange. 2016 haben wir begonnen, uns mit Wasserstoff als Alternative zu Erdgas zu beschäftigen. Damals konnte man mit Gas aber nicht konkurrieren, es war einfach zu billig“.

Der Ukraine-Krieg hat bekanntlich zu einer enormen Gaspreissteigerung geführt – die Wasserstoffproduktion wurde dadurch auch aus wirtschaftlicher Sicht interessanter.