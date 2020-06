Ecclestone drohen bis zu zehn Jahre Haft

Indes wird der Formel-1-Boss von Gribkowsky schwer belastet. Der Ex-Banker hatte im Juni 2012 vor Gericht eingestanden: „Ja, es war Schmiergeld und ich hätte es versteuern müssen.“ Ecclestone habe zu ihm gesagt: „Wenn du mir hilfst, die Formel 1 zu kaufen, beschäftige ich dich als Berater.“ Da hätte es bei ihm, Gribkowsky, „im Kopf klick gemacht“. Der Rest ist bekannt. Indes drehte der Brite den Spieß um: Er sei vom Bayern-Banker erpresst worden, heißt es in einer früheren Stellungnahme. Auch habe er nicht gewusst, dass der BayernLB-Vorstand ein Amtsträger sei. Gribkowsky fasste achteinhalb Jahre Haft aus. Er hat „sein Vermögen“, das er in einer österreichischen Privatstiftung bunkerte, zur Wiedergutmachung der BayernLB übertragen. Sein Verteidiger Daniel Amelung rechnet damit, dass Gribkowsky noch heuer in den „offenen Strafvollzug“ kommt. Dann kann der Ex-Banker, der seit Jänner 2011 in Haft ist, tagsüber beim Baukonzern Strabag in München jobben. Strabag-Boss Hans Peter Haselsteiner hilft dem Ex-Strabag-Aufsichtsrat bei der Resozialisierung.