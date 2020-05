Mister Formel 1 wird langsam müde

44 Millionen Dollar soll Bernie Ecclestone dem verurteilten Ex-Banker Gerhard Gribkowsky vor sieben Jahren als Schmiergeld gegeben haben. Dafür wurden BayernLB-Anteile an die CVC verkauft. Seit 2011 ermittelt die Staatsanwaltschaft München gegen Ecclestone. Dieser bestreitet die Vorwürfe und spricht von Erpressung.

Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo hat Ecclestone bereits vergangene Woche den Rücktritt nahegelegt, sollte es zur Anklage kommen: "In diesem Fall wäre Herr Ecclestone wohl der Erste, der den Schritt zurück macht. Im Sinne der Formel 1." Außerdem: "Die Ära der One-Man-Show kann sich nicht fortsetzen. Wir kommen langsam zum Ende einer Phase, die von einem einzigen Mann geprägt wurde." Dieser habe allerdings "bemerkenswerte Dinge" für die Formel 1 gemacht.

Die CVC engagierte bereits Headhunter, um einen Nachfolge-Kandidaten zu suchen, was Ecclestone eher belustigt: "Das machen sie für den Fall, dass ich sterbe oder sonst was. Das ist ganz normal. So bleiben die Leute glücklich."