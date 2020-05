Formel-1-Prozess startet in München

Der frühere Risikovorstand der BayernLB, Gerhard Gribkowsky, hatte in seiner Amtszeit unter anderem die Aufgabe, Formel-1-Anteile, mit denen die Bank nichts anfangen konnte, zu einem möglichst guten Preis zu verkaufen. Zugefallen waren diese Anteile der Bank durch die Pleite des Medienunternehmers Leo Kirch, dessen größter Kreditgeber die BayernLB war.



Gribkowsky "schaffte" diese Aufgabe auch: Die Formel-1-Anteile gingen an den Finanzinvestor CVC. Allerdings soll Gribkowsky dabei im Sinne von Formel-1-Boss Bernie Ecclestone gehandelt haben. Und dafür Bestechungsgelder von 40 Millionen Dollar (28,9 Mio. Euro) kassiert haben. Verdacht auf Bestechlichkeit und Untreue - so lautet der Vorwurf. Seit 5. Jänner sitzt Gribkowsky deswegen in Untersuchungshaft, ab heute, Montag, steht er in München vor Gericht.