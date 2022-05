Fachkräftesicherung: Was Österreich von der Schweiz lernen kann

Der strukturelle Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt hat sich durch die Corona-Krise noch einmal deutlich verschärft. Die OECD in Berlin wollte in einer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde wissen, wie unterschiedlich Deutschland, Österreich und die Schweiz davon betroffen sind und wie sie darauf reagieren.

Wichtigste Erkenntnisse: Alle drei Länder haben den größten Mangel bei den höheren und mittleren Qualifikationen, in Österreich ist er auch bei den gering Qualifizierten höher als bei den Nachbarn. Bei der Beschäftigungsquote der über 60-Jährigen liegt Österreich – auch wegen des niedrigeren Pensionsalters – weit hinter der Schweiz und Deutschland, zudem hapert es an der Weiterbildung bei den Älteren. Dadurch gingen früh Kompetenzen verloren, so die OECD.

Überdurchschnittlich hoch ist die Teilzeitquote bei Frauen, wo aus Sicht der OECD viel Potenzial für den Arbeitsmarkt liegt. Den größten Unterschied zur Schweiz gibt es bei der gesteuerten Arbeitsmigration. Während die Schweiz bei der Attraktivität für ausländische Fachkräfte im weltweiten OECD-Vergleich an dritter Stelle liegt, ist Österreich weit abgeschlagen auf Rang 17.