Österreich nur Mittelmaß: Wo Hochqualifizierte arbeiten wollen

Die Zuwanderung auf den österreichischen Arbeitsmarkt ist ungebrochen stark. In den vergangenen Jahren gingen acht von zehn neuen Jobs an ausländische Arbeitskräfte. Eingestellt wurde vor allem mittel- und geringqualifiziertes Personal im Tourismus, der Pflege oder am Bau. Hochqualifizierte waren nur selten darunter.

Für gut ausbildete Migranten ist Österreich bei weitem nicht die erste Anlaufstelle, zeigt eine in dieser Form erstmalige Studie der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Demnach belegt Österreich in der Rangliste der attraktivsten Länder für Fachkräfte mit Master-Abschluss oder Doktortitel nur den 17. Platz unter 35 Ländern. Zum Vergleich: Nachbar Deutschland liegt um fünf Ränge besser auf Platz 12, die Schweiz landete sogar auf dem Stockerl (siehe Grafik). Die attraktivsten Einwanderungsländer sind Australien, gefolgt von Schweden. Die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, landet nur auf Rang 7. Schlusslicht ist die Türkei, auch Italien rangiert im abgeschlagenen Feld.