MAN drosselt Lkw-Produktion in Steyr bereits deutlich

In der Belegschaft des MAN-Lkw-Werks in Steyr kehrt keine Ruhe mehr ein. Nachdem zwei Drittel der Mitarbeiter eine „Auffanglösung“ durch den Investor Siegfried Wolf abgelehnt haben, scheint der Umgang etwas rauer geworden. Vor wenigen Tagen hat MAN den Abbau von 125 der 278 Leiharbeiter bekannt gegeben, nun werden erste Schließungsschritte im Werk Steyr von MAN bestätigt.

„MAN wird planmäßig im Hinblick auf die Schließung des Werkes bis Ende 2022 in absehbarer Zeit die Produktionskapazitäten in Steyr reduzieren und verlagern. Die Einleitung der Werksschließung hat nachstehende erste programmtechnische Auswirkungen. Ab Mai beginnt eine stufenweise Reduktion der Tagesquoten in der Lkw-Montage, in der Fahrerhaus-Ausstattung und in der Fahrerhausproduktion“, teilt MAN-Sprecher Manuel Hiermeyer dem KURIER schriftlich mit. „Die Modifikation für Fahrzeuge der schweren Reihe läuft mit dem 3. Mai 2021 aus, die Sonderfahrzeug-Produktion (Anmerkung: Militär-Lkw) spätestens zum 12. Mai. Damit einhergeht, wie bereits kommuniziert, die Abmeldung von rund der Hälfte unserer Leiharbeitnehmer.“