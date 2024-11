20.000 Euro für ein Wochenende: Wenn Luxus auf Reisen geht

Auf Urlaub zu fahren ist für viele ein Luxus, ob man ihn nun in der günstigen Klubanlage verbringt oder im hochpreisigen Nobelhotel.

Doch wie laufen Reisen ab, wenn das Urlaubsbudget höher ist, als das Jahresgehalt so manch anderer Menschen? Was kostet eine exklusive Nobelreise und was macht Luxus überhaupt aus? Der KURIER hat bei Menschen nachgefragt, deren Aufgabe es ist, die hochpreisigen Urlaubsträume ihrer Kunden Wirklichkeit werden zu lassen.