Luxusgüterkonzerne leiden unter Nachfrageschwäche der Chinesen

Der weltweit größte Luxuskonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) meldete in der Vorwoche einen Rückgang des Quartalsgewinns um 3 Prozent. Es war das erste Mal seit der Pandemie, dass die Quartalsumsätze zurückgingen. Auch das italienische Unternehmen Salvatore Ferragamo berichtete von einem Umsatzrückgang im Quartal. In beiden Fällen wurde die rückläufige Nachfrage in Asien, allen voran China, als Grund genannt.