Neue Studie: Superreiche sind die größten Klimasünder

Reich, reicher, superreich – die 50 wohlhabendsten Milliardäre produzieren in 90 Minuten mehr CO2 als ein durchschnittlicher Mensch in seinem ganzen Leben. Mit ihren Luxusgütern wie Privatjets und Superjachten tragen sie zu weltweiten Ungleichheiten, Armut und Klimakatastrophen bei.

184 Flüge in einem Jahr

Die 50 reichsten Milliardäre der Welt tätigten allein in einem Jahr 184 Flüge und befanden sich 425 Stunden in der Luft – das Ergebnis: sie produzierten so viel Kohlenstoff wie ein Durchschnittsmensch in 300 Jahren. Aber Privatjets sind nicht ihr einziges Fortbewegungsmittel, mit ihren Luxusjachten erzeugten sie die Menge an Kohlenstoff, die ein durchschnittlicher Mensch in 860 Jahren, produziert.

Eigentlich ist es immer noch das Klimaziel, unter dem globalen Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius zu bleiben, trotzdem spart nicht jeder ein.

Würde sich jeder Mensch so verhalten wie die reichsten ein Prozent der Weltbevölkerung, wäre das Kohlenstoffbudget in weniger als fünf Monaten aufgebraucht. Und wenn jeder so viel Kohlenstoff ausstoßen würde wie ihre Luxusjachten und Privatjets, wäre das Klimaziel bereits nach zwei Tagen in den Sand gesetzt.