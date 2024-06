"Peoples' Climate Vote 2024“: Das sagt die größte Klimaumfrage der Welt

86 Prozent der Menschen sagen, dass die Staaten in Sachen Klimaschutz enger zusammenarbeiten sollen, auch wenn diese in anderen Bereichen große Differenzen haben.

53 Prozent der Befragten weltweit sind besorgter über den Klimawandel als im Vorjahr. Besonders in den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs) stieg die Besorgnis auf 59 Prozent.

Häufige Gedanken an den Klimawandel: 56% der Menschen weltweit denken täglich oder wöchentlich an den Klimawandel. Besonders in den arabischen Staaten (47%), Lateinamerika und der Karibik (44%) sowie in Afrika südlich der Sahara (40%) denken die Menschen oft an den Klimawandel.

Einfluss auf Lebensentscheidungen

69% der Befragten gaben an, dass der Klimawandel ihre großen Lebensentscheidungen beeinflusst, wie Wohnort, Arbeit und Kaufentscheidungen.

Stärkster Einfluss: In den LDCs (das sind die least developed countries, also die am wenigsten entwickelten Länder der Welt) sind 74% der Menschen stark betroffen, während in den reichen G20-Ländern 50% der Befragten diesen Einfluss spüren.

Extreme Wetterereignisse

43% der Befragten weltweit berichteten, dass extreme Wetterereignisse in ihrem Gebiet schlimmer geworden sind. Besonders betroffen sind die kleinen Insel-Entwicklungsländer (SIDS, small island developed states) mit 53%.

Wenig Verbesserung: Saudi-Arabien war das einzige Land, in dem eine Mehrheit (66%) angab, dass extreme Wetterereignisse besser als gewöhnlich waren. Die Studie wurde lange vor der aktuellen Hitzewelle in Saudi Arabien erstellt, bei der es in diesem Jahr schon tausende Tote gab.