IEA-Chef: "China hat der Welt einen großen Dienst erwiesen"

Fatih Birol. Geboren 1958 in Ankara, studierte Ingenieurwesen in Istanbul und promovierte in Energiewirtschaft an der Technischen Universität Wien. Er arbeitete für die OPEC und wechselte 1995 zur Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris, deren Chef er seit 2015 ist

Vortrag am WKO-Exporttag. Der Anhänger des Fußballvereins Galatasaray Istanbul wird am 18. Juni auf Einladung der Wirtschaftskammer im Zuge des „Exporttages“ einen Vortrag in den Räumlichkeiten der WKO in Wien halten