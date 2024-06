E-Autos: Der Marktanteil chinesischer Fertiger wächst weltweit

E-Autos von chinesischen Marken sind bisher nur relativ selten auf europäischen Straßen zu sehen. Der Eindruck könnte jedoch trügen, denn auch westliche Konzerne fertigen in China. Noch unübersichtlicher wird es durch Joint Ventures, Beteiligung und Übernahmen. So gehört etwa der schwedische Traditionshersteller Volvo bereits seit 2010 dem chinesischen Konzern Geely. Laut Zahlen von Schmidt Automotive Research kam in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres jedes Fünfte in Westeuropa neu zugelassene E-Auto aus einem chinesischen Werk. Unter einer chinesischen Marke wurde nicht mal die Hälfte davon verkauft.

Weltweit betrachtet ist das Bild noch klarer. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) kommt etwa jedes zweite E-Auto aus China. Die chinesischen Fertiger setzen auf Expansion und punkten insbesondere bei E-Autos mit deutlich niedrigeren Preisen. In China haben sie den internationalen Traditionsherstellern bereits den Rang abgelaufen, 45 Prozent der Neuwagen sind dort bereits E-Autos. Werke in der EU Die Importzölle der EU könnten allerdings schon bald obsolet werden. So werden etwa die chinesischen Fertiger BYD und Great Wall Motors Pkw-Werke in Ungarn errichten, Chery plant eine Produktion in Spanien. Auf von chinesischen Unternehmen in der EU gebaute Autos können keine Importzölle erhoben werden. Von westlichen Unternehmen in China gefertigte Autos fallen hingegen unter die Regelung. Dazu gehören etwa BMW und Tesla.