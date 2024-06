Autozulieferer aus NÖ warnt: "Schuss könnte nach hinten losgehen"

Wir sind in China im Gespräch mit chinesischen Herstellern. Wenn chinesische Hersteller auch in Europa produzieren, ist das durchaus eine Opportunität für uns, auch hier Aufträge zu bekommen. Ich sehe hier definitiv mehr Chancen als Ängste.

Indem wir lokal für den lokalen Markt produzieren, also unser Werk in China für den asiatischen Markt, in Europa für Europa und unser Werk in Mexiko für USA und Südamerika. Die USA fordern auch vermehrt lokale Produktion. Es macht wenig Sinn, alle Teile durch die Welt zu transportieren, auch im Sinne unseres CO 2 -Fußabdrucks.

1.400 Beschäftigte Pollmann International beschäftigt 1.400 Mitarbeiter an 5 Standorten, davon rund 550 in Österreich (Vitis, Karlstein). Weitere Standorte sind in China, Mexiko und Tschechien

Unternehmen Der 135 Jahre alte Autozulieferer mit Sitz in Karlstein/Thaya fertigt leitfähige Bauteile im Metall-Kunststoff-Verbund und ist Weltmarktführer bei Schiebedach-Kinematiken und Türschloss-Gehäusen. 93 Prozent aller Automarken weltweit nutzen die Schiebedachmechanik von Pollmann. In der E-Mobilität werden kunststoff-umspritzte Stromschienen und AC-CD-Stromwandler geliefert

Heimische Industriebetriebe klagen über schwindende Wettbewerbsfähigkeit und drohen mit Abwanderung von Investitionen. Sie auch?

Österreich hat gegenüber Deutschland in den vergangenen Jahren massiv verloren. Wegen der hohen Lohn- und Energiekosten ist es günstiger, in Deutschland zu produzieren als bei uns. Auch der Automarkt in Europa wächst in den nächsten Jahren nicht großartig, daher werden wir hier nicht groß investieren, eher modernisieren. Wir überlegen, gewisse Support-Tätigkeiten stärker in unsere Beteiligungen im Ausland, etwa nach Tschechien zu verlagern. Generell sind wir in Europa und China derzeit gut aufgestellt, weitere Investments sind in den nächsten Jahren in Mexiko vorgesehen.

Wird das Aus für Verbrenner-Motoren in der EU bis 2035 kommen?

Das Verbrenner-Aus in der EU wird sehr wahrscheinlich kommen, ob jetzt in zehn oder 15 Jahren ist unerheblich. In anderen Regionen wie den USA wird es den Verbrenner noch lange geben und es werden daher noch Verbrenner-Autos erzeugt werden. Hier wird sich der E-Antrieb nicht so rasch durchsetzen.