EU will Strafzölle für E-Autos aus China: Steigen nun die Preise?

Denn trotz Bedenken aus der Wirtschaft wird die Europäische Kommission laut Agenturen wohl in dieser Woche Strafzölle für Elektrofahrzeuge aus China bekanntgeben. Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wirft der Volksrepublik vor, mit Subventionen für E-Autobauer den Wettbewerb zu verzerren. Analysten rechnen mit Zollaufschlägen von 10 bis 25 Prozent auf den geltenden allgemeinen Zollsatz von 10 Prozent.

Es ist - neben der Ladeinfrastruktur - oft der Preis , der gegen eine Entscheidung für ein E-Auto spricht. Langsam kommen auch günstigere Stromer auf den Markt - auch weil chinesiesche Hersteller stärker mitmischen. Doch nun könnten Strafzölle für Probleme in der Autoindustrie sorgen.

Aus der europäischen Autoindustrie gibt es dafür wenig Unterstützung. Insbesondere die deutschen Autobauer sind stark vom Absatz in China abhängig - und fürchten daher Vergeltungsmaßnahmen aus Peking. Spitzenmanager von BMW, Mercedes und Volkswagen haben davor gewarnt, Importzölle auf Fahrzeuge aus China zu erheben. Die deutschen Autohersteller erwirtschaften in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach Schätzungen von HSBC 20 bis 23 Prozent ihrer weltweiten Gewinne. Außerdem stammt ein Großteil der Autos, die aus China in die EU importiert werden, von europäischen Herstellern.

Chinesische E-Autos günstiger

Kommissionspräsidentin von der Leyen sieht Europa unter Handlungsdruck, China daran zu hindern, den europäischen Markt mit subventionierten E-Fahrzeugen zu überschwemmen. Laut der Kommission liegen die Preise in der Regel um etwa 20 Prozent unter den in der EU hergestellten Modellen. Die EU würde damit dem Beispiel der USA folgen, voraussichtlich aber weitaus geringere Strafzölle für Importe chinesischer Hersteller wie BYD und Geely sowie westlicher Hersteller wie Tesla, die Autos aus China nach Europa exportieren, verhängen. Die USA hatten jüngst die Zölle für chinesische Elektrofahrzeuge auf 100 Prozent vervierfacht.