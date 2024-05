Volkswagen will bei seinem für 2027 geplanten Einsteiger-Elektromodell das Entwicklungstempo deutlich erhöhen. "Der 20.000-Euro-VW wird bei attraktivem Preis Maßstäbe in Sachen Design, Qualität, Ausstattung und Technologie setzen", sagte Konzernchef Oliver Blume am Mittwoch auf der Online-Hauptversammlung in Wolfsburg. "Und wir zeigen auch: Volkswagen ist in der Lage, schnell zu entwickeln. Effizient und effektiv - mit Europe Speed."

Mit 36 Monaten falle die Entwicklungszeit deutlich kürzer aus als bei bisherigen Modellen. Der Konzernvorstand hatte am Dienstag grünes Licht für das Modell mit dem Arbeitstitel ID.1 gegeben. Damit will VW seine Elektropalette nach unten abrunden und in das elektrische Einstiegssegment vorstoßen. "Damit halten wir unser Versprechen, bezahlbare Mobilität für Generationen anzubieten", sagte Blume. "Das Auto ist Ausdruck unserer Markenidentität: ein echter Volkswagen. Aus Europa und für Europa."