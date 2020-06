Siemens kürzt massiv Jobs

In Linz solle der Personalabbau laut Oberösterreichischen Nachrichten binnen sechs Monaten erfolgen. Bis Jahresende müsse demnach jeder Sechste bis Siebente gehen. Doch wird noch ein Sozialplan ausgearbeitet: Am Montag beginnen die Verhandlungen zwischen Belegschaft und Management - in spätestens drei Wochen soll er dann fertig sein.

Ärger regt sich bei den Mitarbeitern auch ob der Konzern-Kommunikation: Am Dienstag wurde die Belegschaft informiert; überrascht zeigte man sich dort vom Ausmaß des Stellenabbbaus, war in letzter Zeit nur von kleinerern Anpassungen die Rede. "Das ist schlimmer als 2009", so Betriebsratsvorsitzender Gerhard Bayer.

Beim Arbeitsmarktservice in Linz hieß es am Freitag: "Wir wissen bisher nur, was in den Medien berichtet wurde." Man habe Hilfe angeboten. Auch das Land sicherte Unterstützung zu: "Wir prüfen verschiedene Möglichkeiten bis hin zur Errichtung einer Outplacementstiftung", so Wirtschaftslandesrat Michael Strugl.