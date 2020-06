Siemens schnürt Sparpaket

Wenige Lichtblicke konnte Siemens-Konzernboss Peter Löscher am Donnerstag bei der Präsentation der Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal bieten. Der Konzern kämpft mit einem massiven Auftragseinbruch, in den ersten neuen Monaten des Geschäftsjahres 2011/’12 (per 30. September) ging der Auftragseingang um 16 Prozent auf 56 Milliarden Euro nach unten. Wegen der Schuldenkrise bleiben Großaufträge – klagt Löscher – vor allem in Europa, aber auch in China und in anderen großen Schwellenländern aus. Die stärksten Auftragseinbrüche verzeichnet der Energiebereich (minus 27 Prozent) und der Infrastruktur-Sektor mit rund einem Viertel weniger. Im dritten Quartal gab es 23 Prozent weniger Aufträge, der Gewinn blieb mit 850 Millionen Euro weit unter den Erwartungen.