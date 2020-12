Kündigung nach Instagram-Posting: Warum der Arbeitgeber irrte

Tipps im Umgang mit Facebook & Co.

Die AK rät Arbeitnehmern grundsätzlich zur Vorsicht im Umgang mit sozialen Netzwerken und hat folgende Tipps:

- Vorher an nachher denken: Bitte immer daran denken, dass jeder Eintrag auf Facebook, Twitter, Instagram etc. gespeichert und verfügbar ist. Selbst bei hoher Sicherheitseinstellung können Beiträge fotografiert werden und so weiterverteilt werden.

- Keine Vertraulichkeiten: Keinesfalls vertrauliche Daten oder Sachverhalte des Arbeitgebers veröffentlichen - das kann sogar zur Entlassung führen.

- Vorsicht im Krankenstand: Im Krankenstand muss man sich so verhalten dass man möglichst rasch wieder gesund wird. Also: keine Berichte und Fotos von genesungswidrigen Aktivitäten posten.

- Keine Beleidigungen: Beleidigungen der Chefs oder von KollegInnen oder auch rufschädigende kritische Bemerkungen über den eigenen Arbeitgeber -ind ebenfalls zu unterlassen – das könnte zu negativen Konsequenzen führen.

- Maß halten: Die Nutzung von Social Media während der Arbeitszeit kann vom Arbeitgeber untersagt werden. In jedem Fall sollte ein gewissen Maß nicht überschritten werden.