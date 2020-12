Plachutta im Datenschutz-Clinch mit der Arbeiterkammer

Gastronom Mario Plachutta lässt seinen Firmenanwalt Georg Röhsner zu den Vorwürfen Stellung nehmen. „Der Handflächenscanner ist keine Angelegenheit Plachutta, sondern wird zig-fach von Gastronomiebetrieben eingesetzt“, so Röhsner zum KURIER. Die Anbieter des Systems würden versichern, dass betreffend Datenschutz alles rechtens sei und könnten entsprechende Rechtsgutachten vorweisen. Gespeichert werde ja nicht das Handflächenmuster als solches, sondern ein so genannter Hash-Wert, der bei jeder Neueingabe abgeglichen werde. „Im Prinzip wie ein elektronischer Chip am Schlüsselband, der an ein Lesegerät gehalten wird“, erläutert Röhsner.