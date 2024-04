Krimi um Putzunternehmen: Reinigungskräfte kassierten 3.300 Euro im Monat

„Da diese Subunternehmen die Leistungen nicht erbringen konnten, wurde diese Aufträge wiederum an andere Firmen weitergegeben“, schreibt die Steuerfahndung in einer Stellungnahme. „Die Entlohnung des Personals erfolgte in der Regel mit einem zu niedrigen Stundensatz. Beispielsweise erfolgte die Bezahlung mit 7,50 Euro brutto pro Stunde, laut Kollektivvertrag hätten es aber 9,71 Euro sein müssen. Das Personal akzeptiert diesen zu geringen Stundensatz, da die geleisteten Mehrstunden schwarz ausbezahlt werden und sie durch die geringfügige Anmeldung noch in den Genuss von Arbeitslosengeld oder Notstandsgeld kommen.“