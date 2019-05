Kreativität der Österreicher ist ausgeprägter als die der Deutschen

Kleine Händler verschwinden

„Hier spielt der Onlinehandel eine große Rolle“, sagt Rödl. „Es kommt zu einer Umstrukturierung, die kleinen Händler verschwinden und es wird auch direkt beim Hersteller gekauft.“ Damit schaut auch der Großhandel durch die Finger.

Während in Frankreich, Großbritannien und in den Beneluxländern die Pleiten zulegen, gehen sie in Deutschland und Österreich zurück. Österreich ist aber bei fast allen Parametern einen Tick besser als der große Nachbar.