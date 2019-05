EU-Wahl: EVP muss ohne Orban um ihren Sieg zittern

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hatte am gestrigen Montag bei einer Pressekonferenz mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache öffentlich seine bisherige Unterstützung für Weber zurückgezogen. Orban wertete es als beleidigend, dass sich Weber bei seiner Wahl zum EU-Kommissionspräsidenten nicht von ungarischen Stimmen abhängig machen will. Man suche daher nach einem neuen Kandidaten für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten, so Orban, der schon vor fünf Jahren aus dem EVP-Konsens ausgeschieden war und den damaligen Wahlsieger Jean-Claude Juncker nicht unterstützt hatte.