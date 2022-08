Kraus-Winkler zu Lohnerhöhungen: "Da beißt sich die Katze in den Schwanz"

Angehoben werden in der Wintersaison wohl auch die Preise an den Skiliften. Seilbahner argumentieren unter anderem mit den gestiegenen Energiekosten, die Rede ist mittlerweile von Tagesticketpreisen von rund 70 Euro. Kraus-Winkler will sich dazu nicht äußern. Nur so viel – man müsse sich auch überlegen, wen es bei solchen Preisen noch auf die Piste zieht.

Keine Neubauten mehr

Die gewerbliche Tourismusförderung wird jedenfalls gerade auf neue Beine gestellt. In tourismusintensiven Gemeinden, also in jenen mit mehr als 500.000 Gästenächtigungen im Jahr, werden Hotelneubauten künftig nicht mehr gefördert. Der Fokus liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit und damit auch auf Sanierungen und neuen Heizsystemen. Derzeit heizt noch so gut wie jeder zweite Hotelier mit Öl, schätzen Branchenkenner.