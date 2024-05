Konzert-Monopolisten im Visier der Wettbewerbsbehörden

Das Unternehmen sieht in der Ankündigung einen "kurzlebigen PR-Coup", der an der Situation nichts ändern würde. Die Karten seien teurer wegen der Inflation, den immer anspruchsvolleren Shows, den hohen Künstlergagen - und der hohen Nachfrage. Der Verkauf hat sich durch das Internet zudem massiv gewandelt: Wie etwa bei Flügen können die Preise dabei mit der Nachfrage variieren ("dynamic pricing"). Dass Fans bereit sind, hohe Preise zu bezahlen, ist allerdings kein Beleg für einen funktionierenden Wettbewerb.

CTS Eventim ist der größte Anbieter in Europa. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und ist auch über Zukäufe stark gewachsen. Seit den 1990er-Jahren gilt Eventim als Marktführer in Deutschland, im Jahr 2000 erfolgte der Börsengang. Im letzten Jahr hat CTS Eventim in insgesamt 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Probleme mit der marktbeherrschenden Stellung einzelner Teilnehmer gibt es auch in Europa. Im deutschsprachigen Raum ist der Münchner Veranstalter CTS Eventim immer wieder in der Kritik. Das Unternehmen ist der größte Kartenanbieter Europas, notiert im deutschen MDAX und ist auch in Österreich vertreten. In Deutschland attestiert ihm Daniel Zimmer, Professor für Kartell- und Wettbewerbsrecht an der Uni Bonn, eine marktbeherrschende Stellung mit einem Marktanteil von 60 Prozent.

Unter dem Portal Oeticket vermarktet CTS Eventim hierzulande nach eigenen Angaben jährlich 76.000 Veranstaltungen - unter anderem die eingangs erwähnten Stadionkonzerte von Taylor Swift. In Deutschland ermittelte zeitweise das Kartellamt gegen CTS Eventim, in Österreich sind laut Auskunft der Bundeswettbewerbsbehörde keine entsprechenden Vorgänge bekannt.