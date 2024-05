Was ist los in Wien am Wochenende? Veranstaltungen in der Stadt

Am Wochenende noch nichts vor? Hier einige Anregungen und Termine aus dem Kulturleben und Freizeitangebot in Wien.

Wer kennt es nicht: Die lange Arbeitswoche neigt sich endlich dem Ende zu, man würde gerne etwas Schönes unternehmen – aber irgendwie hat man keine richtige Idee, was so alles los ist.

Für all jene, die ihre wertvolle Freizeit nicht daheim auf der Couch verbringen wollen, bietet die Stadt unzählige Veranstaltungen an. Spätestens ab Freitag stellt sich also wieder die Frage: Wohin am Wochenende in Wien? Überfordert mit der Auswahl? Nicht sicher, wo man suchen soll? Der KURIER hilft gerne weiter. Wer Inspiration braucht, wird bei diesen Event-Empfehlungen vielleicht fündig.

Erstes "#wienliebe"-Festival am Rathausplatz Bis inklusive Sonntag wird bei der ersten Ausgabe von "#wienliebe" bei freiem Eintritt Programm geboten. Auf der großen Bühne vor dem Rathaus (selbige wurde bereits für die Eröffnung der Wiener Festwochen genutzt) treten mehrere Live-Acts auf, für's Kulinarische sorgen zahlreiche Gastro-Stände. Handwerksprodukte sowie ein Lebensmittelmarkt warten ebenso. Los geht es am Freitag ab 14.00 Uhr, um 16.00 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Michael Ludwig. Das musikalische Angebot reicht an den drei Tagen von Wiener Lied bis Rap. Live kann man sich auf Acts wie Wiener Blond, Die Strottern, Ernst Molden (mit Special Guest Christopher Seiler), Skero, 5/erl in Ehr’n, das Agnes Palmisano Trio oder Yasmo und die Klangkantine freuen. Auch Musical-Darbietungen, Blasmusikkonzerte sowie Vorführungen der Wiener Tanzschulen sind Teil des Programms.

"Venus & Jupiter": Start für Theater im Park Im Schwarzenberggarten beim Belvedere geht es ins antike Rom – oder so ähnlich. Das Theater im Park startet ab Freitag in seine fünfte Saison. Neben viel Kabarett- und Musikprogramm wird auch eine neue Produktion aus der Feder von Festival-Initiator Michael Niavarani präsentiert: "Venus & Jupiter – Eine göttlich römische Komödie", so der klingende Name. Natürlich geht es hier, ganz im Stile Niavaranis, nicht allzu ernst zu – "Liebe, Betrug, Verwandlung und Eifersucht mit aller göttlichen Schwäche und menschlichen Ohnmacht" warten. Auf der Bühne stehen in Toga und Tunika der Hausherr selbst, sowie Jennifer Frankl, Otto Jaus, Maddalena Hirschal und viele weitere.

Lange Nacht der Forschung Die "Lange Nacht der Forschung" öffnet am Freitag in ganz Österreich ihre Pforten. Von 17.00 bis 23.00 Uhr kann man an mehr als 270 Standorten bundesweit in Kontakt mit der Welt der Wissenschaft treten. Im Rahmen von rund 2.800 Mitmach- und Info-Stationen, Workshops, Vorträgen, Führungen, Quizzes und mehr soll Groß und Klein ein "Best-Of der österreichischen Forschungslandschaft" präsentiert werden. Die Programmpunkte für das jeweilige Bundesland findet man hier.

Auftakt für Vienna Pride Unter dem Motto "Pride is a demonstration" findet von 25. Mai bis 9. Juni die Vienna Pride 2024 statt. Höhepunkt ist die Regenbogenparade am 8. Juni in der Innenstadt. Von 6. bis 8. Juni findet zudem nach vierjähriger Pause wieder das Pride Village am Rathausplatz statt. Zum Auftakt am Samstag kann man sich ab 10.30 Uhr beim "Pride Hike" auf eine bunte Stadtwanderung begeben. Treffpunkt ist die Busstation der Linie 35A Neustift/Agnesgasse. Der Robinson Spielplatz im 19. Bezirk wiederum veranstaltet am Samstag von 14.00 bis 18.00 Uhr in Kooperation mit Vienna Pride den "Pride Family Day". Die Wiener Kinderfreunde laden zum Programm für die ganze (Regenbogen-)Familie, Vielfalt und Miteinander stehen im Fokus. Für Kinder von 6 bis 13 Jahren. Und wer einen Ausflug raus aus Wien machen möchte: Über die Kremser Gasse in St. Pölten zieht am Samstag ab 16.00 Uhr ein eigener Pride-Umzug. Der Abschluss des farbenfrohen Tages wird am Domplatz mit Drag Shows und Musik gefeiert.

Ballermann und 90s auf der Donauinsel Das Donauinsel Open Air geht in seine zweite Runde. Bis Sonntag werden am Inselgelände diverse Musik-Genres und ihre dazugehörigen großen Namen zum Partymachen aufgetischt. Electronic, Ballermann, 90s und 80s warten an den einzelnen Festivaltagen, Berühmtheiten der jeweiligen Ären machen auf den Bühnen Stimmung: David Hasselhoff, die Weather Girls, Blümchen, Lou Bega, Robin Schulz, Mickie Krause und viele mehr ... man darf sich auf entsprechende Lautstärke einstellen.

Hyperreality am Otto-Wagner-Areal Das Festival für experimentelle und elektronische Musik findet jährlich in einer außergewöhnlichen Off-Location in Wien statt. Für die Ausgabe 2024 zieht es auf das Otto-Wagner-Areal, ein leerstehendes historisches Krankenhaus mitsamt Park. Die ehemalige Industrieküche wird bis Samstag zur Festival-Venue umfunktioniert. Lokale und internationale Acts aus verschiedenen Klang-Genres stehen auf dem Line-Up.

Seeseiten Geburtstagsfest, mit Clara Luzia und Robert Palfrader Bei freiem Eintritt lädt die Buchhandlung in der Seestadt (Janis-Joplin-Promenade) am Freitag ab 17.00 Uhr zum Geburtstagsfest mit Lesungen, Musik und Kulinarik. Auf dem Programm steht eine Kinderbuchlesung mit Sängerin Clara Luzia und Lene Kieberl ("Mathildas Wortschatztruhe"); Clara Luzia wird auch live spielen. Publikumsliebling Robert Palfrader liest ebenfalls aus seinem Roman "Ein paar Leben später".

Walzern am Concordia Ball Der Sommerball im Wiener Rathaus bittet am Freitagabend zum Tanz. Erwartet werden rund 3.000 Ballgäste, gewalzert wird in den Festsälen sowie outdoor im Arkadenhof. Der Erlös des Concordia Balls kommt dem "Rechtsdienst Journalismus" zugute – einem Programm, das Journalisten zur Stärkung der freien Berichterstattung mit juristischer Expertise unterstützt.

Tanzen gegen Gewalt: WAVE Rave im Park Tanzveranstaltung mit Botschaft: Die Abkürzung "WAVE" steht für "Women Against Violence Europe". Am Samstag will die NGO ein Zeichen für Prävention und den Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt setzen. Fokus des Events liegt auf Informationen zu Stigmata rund um die Periode. Von 16.00 bis 22.00 Uhr im Sigmund-Freud-Park bei der Votivkirche.

Frauenlauf im Prater Bereits seit 1988 findet der Österreichische Frauenlauf im Wiener Prater statt, bei dem Frauen jeden Alters und Fitnesslevels mitmachen. Die Veranstaltung möchte das gesellschaftliche Bewusstsein für Themen wie Gleichberechtigung und Frauenrechte stärken. Am Sonntag findet die 36. Ausgabe statt, der Startschuss für die Läuferinnen und Nordic Walkerinnen fällt um 9.00 Uhr, es stehen drei verschiedene Distanzstrecken zur Auswahl (die klassische Route geht über fünf Kilometer). Wer nicht mitläuft, kann auch einfach zum Anfeuern im Prater vorbeischauen, am Samstag und Sonntag gibt es im Rahmen des Sportevents jeweils Rahmenprogramm mit Bühnenshows, Gastro und mehr.

Designmarkt, Flohmärkte und Kunstmarkt Der WAMP Designmarkt ("Where Art Meets People") macht am Samstag von 11.00 bis 19.00 Uhr am Vorplatz des MuseumsQuartiers Halt. Die Ausstellenden präsentieren handgefertigte Unikate aus den Bereichen Mode, Schmuck, Accessoires, Home Decor und mehr. Der Eintritt ist frei. Gustiert wird auch am Sonntag bei Wild im West in St. Marx (Maria-Jacobi-Gasse). Von 12.00 bis 17.00 Uhr können sich Besucher dem allwöchentlichen Flohmarkttreiben widmen und Second-Hand-Schätze entdecken. Eintritt wie immer frei. Ein Kunstmarkt wiederum wartet im Salon der Klimt Villa in Wien-Hietzing, die am Sonntag zum großen Garten-Opening lädt. Originalzeichnungen von Gustav Klimt, eine blühende Rosenpracht und vieles mehr gibt es von 10.00 bis 19.00 zu bestaunen, Tickets sind begrenzt.