Buch Wien 2024: Sturm und Wissensdrang in der Messe Wien

Die Buch Wien, Messe und Festival , hält gleich mehrere Neuerungen parat und lädt Buchliebhaber:innen und Wissbegierige zu einer Rekordzahl an anregenden Buchgesprächen und aktuellen Podiumsdiskussionen ein.

Ein Highlight ist das neue Debattenprogramm mit drei Themenschwerpunkten: Internationale Politik & Sicherheitspolitik, Wirtschaft & Finanzen sowie Technologie & Wissenschaft. Koryphäen ihres Fachs sind eingeladen, live die großen Fragen unserer Zeit zu besprechen. So diskutieren Franz Fischler, Markus Reisner und Justyna Gotkowska, ob die EU eine eigene Armee braucht.

Julia Christina Hess, Stefan Rohringer und Susanne Weigelin-Schwiedrzik beleuchten Halbleiter im Visier der Großmächte, während Gabriel Felbermayr, Katja Gentinetta, Günther Ofner und Elisabeth Zehetner die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich debattieren.

Franziska Augstein, Misha Glenny und Hannelore Veit suchen gemeinsam Antworten auf die Frage: Wohin gehen die USA? Das Sicherheitspolitik-Schwergewicht Carlo Masala ist gleich zwei Mal zu hören: im Gespräch mit Cathryn Clüver-Ashbrook und Franz-Stefan Gady über Europas Rolle in der neuen multipolaren Welt sowie gemeinsam mit seinen Podcast-KollegInnen Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold bei einer Live-Sendung von „Sicherheitshalber“.

Ein neues Vortragsformat, "Deep Dive", bietet erstmals die Möglichkeit zur Publikumsbeteiligung in vertiefenden Diskussionen. In der neuen "Science Lounge" können Besucher an kostenlosen Workshops teilnehmen und sich mit Forschern austauschen. Literarisch bietet die Buch Wien sowohl heimischen als auch internationalen Autoren wie Arno Geiger, Robert Harris und Francesca Melandri eine Bühne.

Gratis Kinder- und Jugendprogramm. Die Buch Wien legt besonders in der aktuellen Zeit Wert darauf, Kindern und Jugendlichen die Begegnung mit Literatur, Kultur und Bildung zu ermöglichen. Daher ist der Eintritt bis 14 Jahre erneut kostenlos und die Ticketpreise für Erwachsene wurden im Vergleich zu 2023 nicht angehoben.