Musikstreaming: Wie viel Spotify & Co pro Stream bezahlen

Dienste wie Spotify schütten in der Regel 70 Prozent der Abo-Einnahmen aus. Davon bekommen Labels etwa 55 bis 60 Prozent , Musikverlage 10 bis 20 Prozent.

Was von den Beträgen an Musiker weitergegeben wird, ist von Verträgen abhängig. Im Idealfall gelinge es einem Star, einen Umsatzanteil von 50 Prozent auszuverhandeln, erzählt Tschmuck. „Weniger prominente Musiker müssten sich meist mit 20 bis 25 Prozent Umsatzbeteiligung in den Verträgen begnügen, was in etwa 11 bis 12 Prozent an den Streamingeinnahmen entspricht“, sagt Tschmuck.

Cent-Beträge

Was von den Diensten pro Stream ausgeschüttet wird, ist bescheiden. Der österreichische Digitalvertrieb Rebeat hat die Summen über ein Jahr hinweg durchgerechnet. Am meisten wurde von

Apple Music mit durchschnittlich 0,0054 Dollar pro Stream bezahlt - wird ein Song also 100 Mal abgespielt erhalten Rechteinhaber etwas mehr als 50 Cent .

Die Unterschiede erklären sich dadurch, dass Spotify auch werbefinanzierte Streams anbietet, die geringer vergütet werden. Apple Music bezahlt im Gegensatz zu anderen Diensten auch für Probeabos.