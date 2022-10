Konsumklima in Österreich laut JKU-Erhebung "katastrophal"

Günstig sei die Situation derzeit für Diskonter. So gaben in der Erhebung 64 Prozent der befragten Personen im September an, Einkäufe durch billigere Produktalternativen zu substituieren. Im April taten dies noch 59 Prozent. Der Großteil der Befragten (68 Prozent) gab zudem an, mehr auf Preisaktionen zu achten.

Verhalten

Der Anteil der Konsumentinnen und Konsumenten, die für ihren Einkauf auf Erspartes zurückgreifen, lag im September bei 11 Prozent, sechs Prozent gaben an, dafür das eigene Bankkonto zu überziehen. "Alternative" Finanzierungsquellen würden also beim Einkaufen nach wie vor eine untergeordnete Rolle spielen, obwohl handelsrelevante Einkommen durch die anhaltend steigenden Preise zunehmend unter Druck geraten, heißt es in der Erhebung.