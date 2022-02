Nachhaltiger Konsum scheitert oft an unnötigen Hürden

Nachhaltiger Konsum ist bei vielen Menschen in Österreich sehr wohl ein Thema, scheitert aber noch allzu oft an vermeidbaren Hindernissen: "Die größten Hürden sind etwa fehlende klare Kennzeichnung von nachhaltigen Lebensmitteln, ein Wirrwarr an Gütezeichen und schwierige bis unmögliche Reparaturen", sagte Johanna Bürger, Konsumforscherin der Arbeiterkammer (AK) Wien, bei einer Pressekonferenz. Eine Rolle spielt freilich auch das Einkommen.

Klare Regeln

Die AK hat rund 600 Personen zum nachhaltigen Konsum bei Lebensmitteln, Reisen und Haushaltsgroßgeräten befragt, die Daten stammen aus 2019 bis 2020. Demnach kauft fast jeder Zweite gezielt Bio- oder Fairtrade-Produkte. Die Mehrheit befürwortet Maßnahmen wie das Plastiksackerlverbot. Drei von vier Befragten meinen, es gibt zu viele Gütezeichen. "Urlaub auf Balkonien" hat laut der Erhebung meist finanzielle Gründe. Aber ein Drittel hat das Reiseverhalten durch die Klimadebatte verändert.