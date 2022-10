Thalia Neueröffnung: Spaghetti und Fertigsugo zum Kochbuch

Wer sich vorgenommen hat, alle Bücher von Stephen King zu lesen, bekommt in der umgebauten Thalia-Filiale auf der Mariahilfer Straße eine vage Vorstellung, was er sich da vorgenommen hat.

Etwa vier Regalmeter sind für den US-Star-Autor reserviert. Der ambitionierte Leser hat die Qual der Wahl. Er kann den King-Klassiker „Es“ in der Ziegel-dicken Taschenbuchversion erstehen. Oder in der gebundenen Sammler-Ausgabe im schick-gruseligen rot-schwarzen Design. Preislich liegen gut 50 Euro zwischen den beiden Ausgaben. Zeit zum Lesen der mehr als 1.500 Seiten braucht man in beiden Fällen.

Apropos Zeit.

Dass man davon viel in der Buchhandlung investieren soll, ist Teil des Konzepts. „Wir glauben an den stationären Handel, wollten hier eine Atmosphäre zum Stöbern schaffen“, sagt Thalia-Österreich-Chefin Andrea Heumann. Wie viel die vom Management hochgepriesene Mooswand wirklich zum Raumklima und zur Luftreinigung beiträgt, wagt man als Laie nicht zu beurteilen. Persönliche Feldstudien legen aber den Verdacht nahe, dass es andere Dinge sind, die zum Verweilen und Öffnen der Brieftasche verleiten.