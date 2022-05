Kongresstourismus erwacht zu neuem Leben

"Über 60 Prozent dieser Kongresse haben wir alleine im Herbst generieren können", berichtete Stübe. "Erfreulich ist, dass wir um 50 Prozent mehr internationale Kongresse begrüßen konnten - wir freuen uns darüber, auch wenn wir von einem sehr niedrigen Niveau kommen."

Wunsch nach Planbarkeit

Das nationale Geschäft sei in den vergangenen beiden Jahren vorherrschend gewesen. "Wir sind wirklich die gebrandmarkten Kinder, egal ob Städtetourismus oder Kongresstourismus", sagte er mit Blick auf die Pandemie. An die Politik gewandt setzte er den Appell ab, künftig für österreichweit einheitliche Coronaregeln zu sorgen. Die Branche wünscht sich Planbarkeit für ihre Großevents und möchte auch rechtzeitig wissen, welche Einschränkungen sie bei einer möglichen nächsten Coronawelle träfe, was die ersten Schritte wären.

Zehn Konferenzen mit über 5.000 Personen

Die seit 2021 spürbare Belebung in der Tagungswirtschaft setzt sich heuer - nach einem pandemiebedingt holprigen Start am Jahresanfang - fort. "In Wien haben wir dieses Jahr 40 Kongresse mit über 1.000 Personen und zehn davon mit über 5.000 Personen - so erfreuen wir uns, dass es wieder verstärkt losgeht", sagte der Leiter des Vienna Convention Bureau, Christian Woronka, und hob als Beispiel den internationalen Radiologenkongress hervor, der heuer im Juni stattfindet.