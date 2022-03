Kongresshäuser füllen sich langsam wieder

Neue Situation

Nach dem Corona-Stillstand ist vieles anders geworden, aber: „Es ist ja nichts zerstört, wir müssen den Tourismus nicht neu aufsetzen“, so Imlauer. Das große Interesse an Live-Events sei in verschiedenen Branchen bemerkbar, betont auch Heissel. „Die Kunden wissen nun, wie wichtig Beziehung ist. Viele Firmen sind nach langen Homeoffice-Phasen jetzt auch bemüht, ihre Mitarbeiter zusammen zu führen.“

Gekommen, um zu bleiben seien allerdings „hybride Events“. Auch Seminar-Veranstalter buchen kurzfristiger. Vor allem in Richtung Winter sei trotz guter Buchungslage für 2022 noch Zurückhaltung spürbar. Imlauer: „Wir hoffen, dass der Herbst und Winter wieder zu normalen Buchungszeiten werden. Kongresse haben einen wichtigen Anteil, dass Salzburg von der Festspielstadt zur Ganzjahresdestination wurde.“

Was bleibt, sind auch die neuen Raumerfordernisse: Bei gleichen Preisen sind Locations jetzt mit einem Drittel weniger an Teilnehmern ausgebucht. Mit Austragungsorten ist Salzburg aber gesegnet: „Wir haben das Kongresshaus, die Messe, die Hotels wie das Pitter und in den Bezirken mehrere Kongresshäuser und geeignete Hotels“, so Geschäftsführer Gernot Marx. Imlauer sieht eine Teilnehmergrenze von rund 1.500 Personen. „Alles, was darüber hinaus geht, würde die Stadt auch wegen der Side-Events überfordern.“

Eine Veränderung im Anreiseverhalten spürten die Kongress-Planer schon vor der Pandemie. „Immer mehr reisen mit der Bahn an“, informiert Imlauer. Sogar Sonderzüge machten sich schon auf den Weg nach Salzburg. Die Zuganbindung im Herzen von Österreich und am Tor zu Deutschland sei immer öfter ein Grund, sich für Salzburg als Tagungsort zu entscheiden. Firmen aus den unterschiedlichsten Branchen klopfen an: „Von der Automobilindustrie mit Fortbildungen, die oft über Wochen gehen und bis zu 20.000 Teilnehmer haben, bis zu Banken und Versicherungen.“ Vor allem auch die kleinteilige Struktur in der Stadt würden Kongress-Teilnehmer schätzen: Vom Spaziergang im berühmten Mirabellgarten bis zur Shoppingtour durch die Getreidegasse ist alles fußläufig erreichbar.