Kocher: Industrielle Ökosysteme stärken

Nach Ansicht von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) müssen die "industriellen Ökosysteme" in Österreich und Europa gestärkt werden. Dabei sei es aber "wichtig, nie von vollständiger Unabhängigkeit zu sprechen, es gibt große Vorteile des internationalen Handels", betonte Kocher vor seinem ersten EU-Wettbewerbsrat in der neuen Funktion am Donnerstag in Luxemburg. Es gehe primär darum, "besser zu diversifizieren, zu verstehen, wo möglicherweise Engpässe entstehen können".