Martin Kocher zur importierten Inflation: "Wir werden alle ärmer"

Der Krieg in der Ukraine, Lieferkettenprobleme infolge der Pandemie und Weizenvorräte in der Ukraine, die nicht ausgeliefert werden können: Das alles spiegelt sich in einer importierten Inflation wider, die sich in so gut wie allen Lebensbereichen breit macht. "Wir werden aufgrund der hohen Preise alle ärmer", sagt Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher im Ö1-Mittagsjournal offen heraus. Sein deutscher Amtskollege Robert Habeck ließ bereits vor Wochen mit dem Satz aufhorchen "Wir werden alle ärmer werden".

Man könne nicht erwarten, dass die Inflationsraten kurzfristig massiv zurückgehen. Deswegen werde es ein weiteres Entlastungspaket für besonders Betroffene geben, so der Minister, ohne konkreter zu werden. Die Abschaffung der Kalten Progression über einen Teil- oder Vollautomatismus sei Teil der aktuellen Debatte.