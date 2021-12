Studie: Halbleiter bleiben in Europa knapp

Taiwan als weltweit größter Produzent von Halbleitern habe seine Produktionskapazitäten zuletzt deutlich ausgebaut, womit diese jetzt sogar höher lägen als vor der Pandemie. "Die größten Kontingente haben sich allerdings Asien und die USA gesichert", sagte Bogaerts. "Deutschland als führende Industrienation in Europa hatte im Vergleich das Nachsehen."

An Boden verloren

Deutsche Häfen haben der Studie zufolge in den vergangenen Jahren bei der Qualität der Infrastruktur deutlich an Boden verloren. "Die Niederlande, Belgien und die USA haben hingegen ihre Positionen ausgebaut und rechts überholt", sagte Bogaerts. Investitionen seien deshalb gerade für Deutschland als führende Export- und Industrienation in Europa ein wichtiger Aspekt für die Stabilisierung von Lieferketten.