Knappheit und Rekordpreise bei grafischen Papieren

Und natürlich habe sich die Industrie bei einer schwächelnden, pandemiebedingten Nachfrage nach grafischen Papieren in Europa auch nach Aufträgen aus Übersee umgesehen, erklärt Industrievertreter Maier. „Diese Aufträge kann man ja nicht gleich stornieren. Das alles ist aus dem Gleichgewicht und das wird wohl noch einige Zeit dauern.“ Auf eine Prognose will er sich nicht festlegen, für heuer glaubt er an keine Entspannung.

Präziser wird Gerald Watzal: Frühestens im Frühjahr 2022 könne es eine solche geben. Eine Rückkehr auf Vorkrisenniveau sieht er nicht. Aktuell liege der 100-Kilo-Preis für Papier im Durchschnitt bei 80 bis 90 Euro, sagt Watzal. Vor zwei Monaten erst habe man eine Steigerung um 7 bis 8 Prozent gehabt, im Oktober steht die nächste in ähnlicher Höhe an, und wohl auch für Jahresbeginn. Dies müsse an Kunden weitergegeben werden, „das ist bei so vielen Steigerungen innerhalb weniger Monate schwierig zu vermitteln“.

Lösen, so Watzal, könne man das Problem nicht. „Wir Kleinen in Österreich können nur appellieren. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen.“