Ende der Probleme in den Lieferketten wird für Herbst erwartet

Während der EU-Binnenmarkthandel vorwiegend über den Straßenverkehr stattfindet, ist der maritime Handel die wichtigste Transportart im EU-Handel mit Drittländern (EU-Exporte: 45,5 Prozent; EU-Importe: 52,6 Prozent). Gerade für Österreich als kleines Binnen- und Transitland ist im Handel mit weiter entfernten Ländern der Seeverkehr essenziell. Exportseitig stellt dieser mit einem Anteil von knapp 40 Prozent an den Gesamtexporten in Extra-EU-Länder sogar die bedeutendste Transportart dar, bei den österreichischen Gesamtimporten ist der Stellenwert des Seeverkehrs mit rund 25 Prozent annähernd gleich bedeutend wie die anderen Transportarten (Luft- und Straßenverkehr), so Wolfmayr und Christen.

Deutlicher Anstieg der Frachtraten

Internationale Prognosen gehen derzeit davon aus, dass sich die Lieferproblematik im weiteren Jahresverlauf beruhigt. Die Wachstumsaussichten für die Produktion und den Außenhandel dürften nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Die Lieferschwierigkeiten dürften noch bis in den Herbst bleiben, prognostiziert das Wifo. Daher werde die Expansion der Industrie und des Welthandels nur kurzfristig gedämpft.

Die rasch einsetzende Erholung der Sachgütererzeugung und Besonderheiten im Erholungsmuster des Welthandels durch ein verändertes Konsumverhalten während der COVID-19-Pandemie zählten laut den Wissenschafterinnen zu den wichtigsten Gründen für den deutlichen Anstieg der Frachtraten. Die Verlangsamung in der maritimen Lieferkette und die Suezkanal-Blockade verschärften die Situation weiter. Ein Drittel der im Wifo-Konjunkturtest vom April 2021 befragten Unternehmen der Sachgütersektoren hatten Lieferengpässe als wichtigstes Produktionshemmnis genannt.

Verzögerungen nur zum Teil auf mangelnde Transportkapazitäten zurückzuführen

Die Gründe für die Lieferengpässe und -verzögerungen sind vielfältig. Sie sind nur zum Teil auf mangelnde Transportkapazitäten in der Verschiffung aus Asien zurückzuführen. Bei bestimmten Gütergruppen (langlebige Konsumgüter, ICT-Güter und Medizinprodukte) sind die Engpässe vor allem auf die stark anziehende Nachfrage zurückzuführen. Bei Computerchips sind Angebotsprobleme wichtiger Lieferanten und extremes Wetter (Dürre in Taiwan, Stromausfälle in Texas) schuld. Die Logistikprobleme in der Containerschifffahrt verschärfen die Situation vor allem im Konsumgüterbereich.

Bei den Preisen tragen neben den hohen Frachtraten auch kräftige Preissteigerungen bei wichtigen Rohstoffen wie Kupfer, Holz, Eisen, Stahl oder Mais und Sojabohnen zu höheren Einkaufspreisen bei. Nicht zuletzt habe auch der Rohölpreis nach einem Tiefpunkt im Vorjahr wieder kräftig angezogen.