Souverän, authentisch und glaubwürdig. So schildern Manager und Mitarbeiter des teilstaatlichen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns den ersten Auftritt ihres neuen Chefs vor der Belegschaft. Alfred Stern, 56, steht erst seit 1. September an der Spitze der OMV, bringt aber jetzt schon Aufbruchstimmung in Österreichs größtes Industrie-Unternehmen.

Diese braucht die OMV dringend. Der Konzern steht „vor dem größten Wandel der Unternehmensgeschichte“, erklärte Stern anschließend vor Medien. Die gesamte Branche werde sich verändern, „in den nächsten zehn Jahren wird kein Öl- und Gasunternehmen so aussehen wie heute“.

Die wesentlichen Säulen der Transformation seien Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und das Bekenntnis zu den Pariser Klimazielen, erklärte Stern. Derzeit arbeitet der Vorstand eine neue Strategie aus, die Ende 2021 stehen und im ersten Quartal 2022 veröffentlicht werden soll. Der KURIER berichtete bereits online.