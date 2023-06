Kika/Leiner-Pleite: Erster Blick in die unveröffentlichte Bilanz

52,57 Millionen Euro

„Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind weiters auch Verpflichtungen aus Stundungen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 52,57 Millionen Euro enthalten, die Rückführung findet bis zum 30. Juni 2024 statt“, heißt es im Bilanz-Anhang. Im Jahr davor betrugen die Steuerstundungen 32,68 Millionen Euro. Zugleich hat Kika/Leiner 4,47 Millionen Euro an „staatlichen Covid-Förderungen für Verlustersatz und Investitionsprämie“ erhalten, sowie 5,91 Millionen Euro an Covid-Mietentschädigungen.

„Der Fortbestand hängt wesentlich davon ab, dass die geplanten Restrukturierungsmaßnahmen greifen“, heißt es in der Bilanz weiter.

➤ Lesen Sie hier: Was im Insolvenzantrag von Kika/Leiner im Detail steht

Die Geschäftsführung gehe davon aus, dass diese erfolgreich umgesetzt werden können. Die Bilanz 2021/22 datiert vom 13. Februar 2023. Über die Jahre hatte Kika/Leiner auch einen externen Sanierungsberater an Bord. Die Erfolge dürften überschaubar gewesen sein.