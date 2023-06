Was im Insolvenzantrag von Kika/Leiner im Detail steht

So spektakulär die Kika/Leiner-Pleite auch ist, so unspektakulär ist der zwölf Seiten starke Insolvenzantrag aus der Feder der renommierten Sanierungsanwältin Ulla Reisch. Genauer gesagt ist ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt worden. Antragstellerin ist die Leiner & kika Möbelhandels GmbH, die 3.296 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschaft beabsichtigt laut den Gläubigerschutzverbänden Creditreform, KSV1870 und AKV das Unternehmen fortzuführen und nachhaltig zu sanieren. Eine entsprechende Fortführungsrechnung wird dem Insolvenzverwalter direkt übergeben.

Als Insolvenzursachen werden „die Ausbreitung des Coronavirus und der Beginn des Russland-Ukraine-Krieges und damit einhergehender erhöhter Preisdruck in der Möbelindustrie samt Rückgang der Kunden“ angeführt. Konkret soll diese miese Lage auch zu „einer Verschlechterung der ohnehin schon fragilen Lieferketten geführt haben“.

„Im Sanierungsverfahren sind unbesicherte Verbindlichkeiten in Höhe von voraussichtlich rund 132 Millionen Euro zu berücksichtigen“, heißt es im Antrag. „Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an durch Eigentumsvorbehalte besicherte Lieferantengläubiger.“ Da die neue Eigentümerin der Leiner & kika Möbelhandels GmbH die bestehende Kundenaufträge ausführen wird und für die Einlösung der Gutscheine eine Garantie abgegeben hat, fallen hier keine weiteren Verbindlichkeiten an.

Von den 132 Millionen Euro Verbindlichkeiten entfallen 40 Millionen Euro auf Lieferanten und 42 Millionen auf Abgaben.



"Es ist von der Schuldnerin beabsichtigt, dass auch Kunden mit offenen Aufträgen und bereits geleisteten Anzahlungen (rund EUR 42 Mio.) ihre Waren vollständig erhalten werden. Hierzu muss die noch zu bestellende Insolvenzverwaltung in alle offenen Verträge eintreten", so der AKV. "Eine solche Vorgangsweise ist grundsätzlich nur bei wirtschaftlich lukrativen Verträgen zu befürworten, jedoch hat hier ebenfalls die dritte Seite vorab die Zusage erteilt, auch nicht lukrative Verträge zu finanzieren, sodass alle Kundenverträge eingehalten werden sollen."