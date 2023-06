Kika/Leiner: 1034 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet

"Wir gehen davon aus, dass viele Mitarbeiter direkt einen Wechsel in ein anderes Unternehmen schaffen werden, vieles wird durch Vermittlung gelingen", sagt Kopf. Es gehe auch darum, möglichst gleichwertige Jobs zu finden. Im Handel mit Möbeln und Teppichen gebe es 1.700 offene Stellen. Auch der Mitbewerber XXXLutz habe angekündigt, Kika/Leiner-Mitarbeiter übernehmen zu wollen. Hinsichtlich des ursprünglich angekündigten Abbaus von rund 1.900 Jobs sagte Kopf, dass er damit rechne, von Kika/Leiner noch eine zweite Frühwarnung ans AMS zu erhalten. Dennoch sei er optimistisch, dass es "am Schluss nicht so viele werden, wie es ursprünglich geheißen hat".

Im Zuge der Sanierung der angeschlagenen Möbelkette sollen 23 der 40 Standorte in Österreich geschlossen werden. Zugutekommen könnte dem damit vor der Kündigung stehenden Personal die Situation am Arbeitsmarkt: Im Mai waren beim AMS gut 117.000 offene Stellen registriert, Tausende davon im Handel. Außerdem signalisierten zuletzt zahlreiche heimische Unternehmen ihre Bereitschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kika/Leiner bei sich aufzunehmen.