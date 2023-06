11,5 Millionen Euro Forderungen für Kika/Leiner-Mitarbeiter bei Gericht angemeldet

Das ging viel schneller als erwartet. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat heute, Freitag, für 3077 Beschäftigte der Fa. Leiner & Kika MöbelhandelsgmbH die Entgeltforderungen für den Zeitraum 1.Juni 2023 bis 13. Juni 2023 inklusive der aliquoten Sonderzahlungen im Sanierungsverfahren beim Landesgericht St. Pölten und beim Insolvenzentgeltfonds (IEF) angemeldet. Es geht um Forderungen in Höhe von insgesamt rund 11,5 Millionen Euro.

Das Team des Insolvenzreferates der AK Niederösterreich hat nach den Betriebsversammlungen an sämtlichen Standorten in ganz Österreich in der Vorwoche die Ansprüche der Beschäftigten anmeldefertig berechnet, um so zu ermöglich, dass die Beschäftigten rasch zu ihrem Geld kommen.

„Aufgrund der ca. hohen Zahl an Beschäftigten und der vielen Standorte in ganz Österreich war das eine riesengroße Herausforderung für das Team Markus Penthor, Daniela Aigelsreiter und Tamara Haas“, sagt Ingrid Anzeletti, die Leiterin des Insolvenzreferats in der AK Niederösterreich. "Sobald die Termine für die Schließungen der Filialen feststehen, wird das Team des Insolvenzreferates der AK Niederösterreich erneut Betriebsversammlungen durchführen; die Termine dazu werden dann laufend auf unserer Homepage angezeigt (aknoe.at)"

Den Beschäftigten steht für Fragen auch weiterhin die eigens eingerichtete Hotline unter 07 7171 20120 Mo-Fr von 9-16 Uhr und die Mailadresse luk@aknoe.atzur Verfügung.