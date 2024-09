Dazu hat er Anfang des Jahres gemeinsam mit dem Industriellen Stefan Pierer die Firma NXAI gegründet. Der KURIER hat mit Hochreiter am Rande der Veranstaltung SAP Now über die Akzeptanz der Technologie und ihren Einsatz in Unternehmen gesprochen.

Dazu haben Sie die Firma NXAI gegründet. Was machen Sie konkret? Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Künstliche Intelligenz für die Industrie zu bauen. Wir wollen KI industrialisieren und sie zur Simulation von Maschinen oder Prozessen nutzen, um Abläufe zu optimieren. Wenn ich eine Maschine konstruiere, kann ich ganz viele Parameter simulieren. Ich sehe sehr schnell, was besser ist. Traditionelle Methoden stoßen dabei an ihre Grenzen. Mit KI können wir einen Schritt weiter gehen.

Sie haben mit xLSTM eine Technologie entwickelt, die besser und schneller sein soll als jene, auf denen gängigen Sprachmodelle, wie ChatGPT, basieren. Was macht sie besser? Sie ist schneller und braucht weniger Energie und weniger Rechenleistung. Man kann xLSTM in Sprachmodellen einsetzen, wir möchten sie aber für industrielle Anwendungen nutzen.

KURIER: In welcher Phase stehen wir bei Künstlicher Intelligenz? Sepp Hochreiter: Dort, wo wir standen, ehe der Computer gekommen ist. Viele Firmen haben sich gefragt, ob sie das überhaupt brauchen. Jetzt sind Computer aus Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Künstliche Intelligenz macht viele Sachen einfacher und effizienter. Nach der Grundlagenforschung und der Entwicklung der großen Modelle, die etwa hinter ChatGPT stehen, tritt KI jetzt in die Phase der Industrialisierung.

Sie suchen gerade Investoren. Der Finanzbedarf liegt bei rund 100 Mio. Euro. Wie schwer ist es, in Europa so viel Geld zu bekommen?

Es gibt sehr großes Interesse von US-Unternehmen. Sie wollen unbedingt investieren. Aber es gibt auch viele europäische Investoren, die interessiert sind. Wir müssen aufpassen, dass nicht alles in die USA geht. Beim französischen KI-Unternehmen Mistral sind ausschließlich amerikanische Investoren eingestiegen.

Ist Österreich ein guter Standort für Unternehmen und Forscher im KI-Bereich?

Wenn es darum geht, wie die neue Technologie angenommen wird und wie schnell sie von den Firmen angewandt wird, ist Österreich eher vorsichtig. In der Grundlagenforschung stehen wir supergut da.

Was fehlt?

Die Geschwindigkeiten in der KI sind andere. Es gibt Entwicklungen, die werden innerhalb von zwei Monaten integriert. Wir brauchen ein KI-Institut, in dem Firmen und Forscher zusammenarbeiten. So etwas gibt es etwa in Amsterdam. Dort bezahlen Firmen Forschungslabore an der Uni, das bringt Forscher und Unternehmen zusammen. Es fehlt in Österreich auch an Infrastruktur, etwa an Rechenleistung.