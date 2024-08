Wie ein Unternehmen aus Linz ChatGPT und Co. Konkurrenz machen will

Anfang des Jahres war das Linzer Unternehmen NXAI angetreten, um eine Alternative zu KI -Modellen zu liefern, die hinter ChatGPT & Co . stehen. Die Grundlage bildete eine bereits vor Jahren von dem an der Linzer JKU lehrenden deutschen KI-Pionier Sepp Hochreiter entwickelte Technologie: LSTM oder Long Short-Term Memory .

In Forschungsergebnissen wurde der Nachweis der Leistungsfähigkeit des Modells mittlerweile erbracht. Jetzt wird an ersten Anwendungefällen gearbeitet. In einer Finanzierungsrunde sollen bis Anfang nächsten Jahres 100 Mio. Euro aufgestellt werden, sagt Dennis Just , der seit Anfang Juli die Geschäftsführung des Linzer Unternehmens erweitert, im Gespräch mit dem KURIER.

US-Unternehmen wie Open AI oder Google stehe man bei der Technologie um nichts nach. Der Vorsprung, den sie haben, sei aber das Kapital, sagt Just: "Wenn wir ähnlich große Modelle trainieren wollen, würden wir mehr als 500 Mio. Euro benötigen. Das ist unrealistisch." "Effizienter als Konkurrenzmodelle" Forschungsergebnisse hätten gezeigt, dass xLSTM deutlich effizienter in der Computernutzung sei als Konkurrenzmodelle, sagt Just. Dafür sorge ein eigenes Gedächtnis, das dem Modell helfe Daten schneller zu verstehen und einzuordnen. Es bringe auch Vorteile beim Lösen mathematischer Probleme, da Daten auch in ihrer zeitlichen Abfolge erfasst werden. Die Qualität der Antworten sei mindestens genau so gut, wenn nicht sogar besser.

© NXAI NXAI-Geschäftsführer Dennis Just

Erste Anwendungsfälle In einem nächsten Schritt sollen die Forschungsergebnisse mit weit größeren Datenmengen bestätigt werden. Just geht davon aus, dass die Vorteile dabei zunehmen werden. Parallel dazu arbeitet das Start-up an ersten Anwendungsfällen. "Für uns ist es wichtig, einen Platz im Markt zu finden, der verteidigbar ist", sagt Just. Zunächst will sich das Unternehmen auf Anwendungen in der Industrie konzentrieren.

Als Beispiel nennt der das Management von Energiesystemen. Mit zahlreichen Solarstromproduzenten werde immer mehr Strom von immer mehr Produzenten eingespeist. Die Systeme seien darauf nicht wirklich vorbereitet. Echtzeitanwendungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz sind in der Lage, Energieströme zu berechnen und diese Berechnungen auf unterschiedliche Tages- und Jahreszeiten sowie Wetterbedingungen abzustimmen "Wir sehen, dass wir Ergebnisse produzieren können, die kein anderes Modell im Moment kann", sagt der NXAI-Geschäftsführer. In 3 bis 6 Monaten will man mit ersten Anwendungen am Markt sein.